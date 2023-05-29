прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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