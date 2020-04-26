прогуляться, перекусить

От пользователя @Valeria21

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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