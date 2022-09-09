прогуляться, перекусить

От пользователя @Klizau

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Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

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