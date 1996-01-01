Москва
Кроссфит в парке. М. Отрадное
активный отдых
Днем занимаюсь на юрловском проезде. Приглашаю в мир боли и страдания от кроссфит комплексов.
От пользователя @Gdeja
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