Москва
Кроссфит в парке. М. Отрадное

фото пользователя Gdeja
активный отдых

Днем занимаюсь на юрловском проезде. Приглашаю в мир боли и страдания от кроссфит комплексов.

От пользователя @Gdeja

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