пообщаться

От пользователя @Kott

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

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