Москва
Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space

фото пользователя Ksenia_Spb
прогуляться, перекусить

Привет, буду в командировке в Москве, ищу с кем погулять 02-03.06. Предполагаемые места посещения Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space. Пишите, со мной весело😋

От пользователя @Ksenia_Spb

2 участника
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