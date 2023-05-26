Москва
Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space
Привет, буду в командировке в Москве, ищу с кем погулять 02-03.06. Предполагаемые места посещения Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space. Пишите, со мной весело😋
От пользователя @Ksenia_Spb
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