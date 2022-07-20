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От пользователя @Oi785BS

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Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

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