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От пользователя @Oi785BS

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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