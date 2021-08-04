Москва
Красивое место для яркого контента
Приглашаю посетить красивое место ( например выставку), чтобы снять прикольный контент, увидеть что-то новое и приятное, потом зайти в ресторан или кафе пообедать.
От пользователя @KaterinaMayer
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