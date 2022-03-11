Москва
Коттедж 15 апреля! Позитивных, симпатичных, веселых и адекватных
собрать компанию
Подробнее в лс
От пользователя @Fox_fyr
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Girls 25+ ищу подружек)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Бунинские луга
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!