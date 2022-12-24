Москва
Коттедж 12го ноября. Дом на берегу реки . Подробности в описании

фото пользователя Fox_fyr
собрать компанию

бассейн, хаммам, финская сауна, бильярд, караоке, настольный теннис, кальяны, шашлык и др еда, алкоголь и трансфер до места все включено

От пользователя @Fox_fyr

1 участник
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