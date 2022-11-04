пообщаться

От пользователя @Secret4u

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

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