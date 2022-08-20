Москва
Коньки пл.Революции 16.00
Всем привет. Собираюсь завтра 21 января на сеанс в 16.00 покататься на коньках на площадке пл.Революции от Московских сезонов. Билеты(регистрации) периодически кто-то сдает и появляются. Рада буду познакомиться на катке.
От пользователя @JustOlga
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