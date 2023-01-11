Москва
Концерт в Зинзивере

фото пользователя Artemiy
сходить на мероприятие

Айда сегодня, в воскресенье, 18 дек. в 20:00 на сольный концерт Феди Фокина «25 лет в роке» в бар/рюмочную Зинзивер в центре Москвы у Покровских ворот )
(см. афишу на предпоследней фото в моём профиле).

Потом можно проехаться по барам/рюмочным: Лампопо, Барка и клуб Клуб и выбрать лучший )
(см. схему на последней фото в моём профиле)

От пользователя @Artemiy

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