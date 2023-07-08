От пользователя @Malwina

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Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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