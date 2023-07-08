Москва
Концерт иракли пирцхалава в москвариуме
сходить на мероприятие
3500 за человека надеюсь успеем столик купить
От пользователя @Malwina
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
прогуляться по мск)
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!