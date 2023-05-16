пообщаться

От пользователя @Maqa_77

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Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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