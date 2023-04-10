Мальчик,девочка без разницы главное наченая с 13лет до 19

От пользователя @Stas_1725

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Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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