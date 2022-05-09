пообщаться

От пользователя @Yulia_Aster

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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