прогуляться, перекусить

Всем привет!

Ищу напарников с кем можно улучшить навыки общения и креативности.

Игры от самых простых до мозговыносящих. Всё по желанию) Примеры игр легко можете найти в интернете.

Можно как разово поиграть так и периодически.

Простое общение тоже никто не отменял)

З.ы. Хочу уточнить для ясности, что я не тренер и это не профессиональный курс по коммуникациям. Всё это можно сравнить с настолками, но с целью улучшить свои навыки.