Москва
Коммуникативные игры

фото пользователя D_I_M_A
прогуляться, перекусить

Всем привет!
Ищу напарников с кем можно улучшить навыки общения и креативности.
Игры от самых простых до мозговыносящих. Всё по желанию) Примеры игр легко можете найти в интернете.
Можно как разово поиграть так и периодически.
Простое общение тоже никто не отменял)
З.ы. Хочу уточнить для ясности, что я не тренер и это не профессиональный курс по коммуникациям. Всё это можно сравнить с настолками, но с целью улучшить свои навыки.

От пользователя @D_I_M_A

5 участников
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