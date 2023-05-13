прогуляться, перекусить

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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