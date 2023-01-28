Москва
Книжный клуб

собрать компанию

Приглашаю тех, кому интересно читать литературу по IT, психологии, социологии и в целом бизнес-литературу. Можем собираться и за чашечкой кофе обсуждать книги.

Буду рад всем заинтересовавшимся!

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