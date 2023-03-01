У нас в ВШЭ в корпусе рядом с добрынинской проходит клуб переговоров хочу найти компанию пропуск организуют Или просто давайте сыграем в шахматы кто совсем новичок как я

От пользователя @AndreyKo

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