Москва
📍Клуб Гештальт📋28 октября 🎉
прогуляться, перекусить
Подробности в лс✍️
От пользователя @GeoPhoenix
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