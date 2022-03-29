От пользователя @GeoPhoenix

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!