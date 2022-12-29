прогуляться, перекусить

От пользователя @ArmanKrasnogorsk

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Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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