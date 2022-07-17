Москва
Классно проводить время друг с другом

фото пользователя Samurai.Jack
прогуляться, перекусить

хочется делиться всем интересным что происходит в нашей никчемной жизни. изредка прогуливаться по паркам, но только в хорошую погоду, я уже не молода для холода и ливня. моя любимая еда: консервированные персики и роллы. предпочтения в музыке варьируются от короля и шута до сергея лазарева с буераком. если ты многогранная личность пиши, будем знакомиться👹

От пользователя @Samurai.Jack

30 участников
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