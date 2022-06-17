Сходить в ресторан, киношку, бар, сыграть в настолки или еще что-то интересное

От пользователя @Valeumy

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