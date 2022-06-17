Москва
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

фото пользователя Valeumy
прогуляться, перекусить

Сходить в ресторан, киношку, бар, сыграть в настолки или еще что-то интересное

От пользователя @Valeumy

7 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

маленькое фото пользователя Azalia1999
Москва → Другое

Познакомится с новыми симпатичными людьми

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя Daria19
Москва → Другое

Найти новые знакомства, общение

маленькое фото пользователя mmultiik
Москва → Другое

новые знакомства

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!