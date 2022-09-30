прогуляться, перекусить

От пользователя @Mikhail_M

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Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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