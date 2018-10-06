пообщаться

От пользователя @KoLL

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Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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