прогуляться, перекусить

От пользователя @Erinaceus

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Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

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