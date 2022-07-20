Москва
Каток у МГУ
Сегодня собираюсь исследовать каток у МГУ. Проката нет (кроме студентов и сотрудников института). Поэтому вход со своими коньками. Бесплатно. Встреча в 20.00 Примерно.
От пользователя @JustOlga
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