Москва
Кататься не великах по центру
прогуляться, перекусить
О дате и времени договоримся
От пользователя @Lexa
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!