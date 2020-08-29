Москва
Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)
прогуляться, перекусить
Предлагаю сегодня вечерком покататься по парку, пообщаться, может, выпить кофе/поесть что-нибудь)
От пользователя @Nekit
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