Москва
Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)

фото пользователя Nekit
прогуляться, перекусить

Предлагаю сегодня вечерком покататься по парку, пообщаться, может, выпить кофе/поесть что-нибудь)

От пользователя @Nekit

1 участник
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