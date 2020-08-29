Предлагаю сегодня вечерком покататься по парку, пообщаться, может, выпить кофе/поесть что-нибудь)

От пользователя @Nekit

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