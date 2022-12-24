В любое время и ночной город ,пока не выпал снег!

От пользователя @MikhailZ

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!