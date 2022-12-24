Москва
Кататься на роликах и великах ,ЮЗАО москва
прогуляться, перекусить
В любое время и ночной город ,пока не выпал снег!
От пользователя @MikhailZ
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Всем привет
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