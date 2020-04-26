От пользователя @Apikez

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Хочешь найти новых друзей в городе Архангельск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Архангельск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!