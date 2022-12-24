Москва
Катание на тюбингах Воробьёвы горы
Сегодня вечером 16 февраля иду кататься на тюбинге, бесплатная регистрация на сайте Вор.гор. по поиску "бесплатный тюбинг на Вор.горах". Сеанс с 20.00-21.00.
Присоединяйтесь.
От пользователя @JustOlga
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Обменяться мыслями:)
Всем привет
хочу найти подружку🥺
Найти новые знакомства, общение
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Друзьяшки найдитесь
Потестить групповые чаты
Ищу подруг
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Гоу гулять
Гулять болтать
Для пятничных и субботних баров
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!