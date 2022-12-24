Москва
Катание на тюбингах Воробьёвы горы

фото пользователя JustOlga
активный отдых

Сегодня вечером 16 февраля иду кататься на тюбинге, бесплатная регистрация на сайте Вор.гор. по поиску "бесплатный тюбинг на Вор.горах". Сеанс с 20.00-21.00.
Присоединяйтесь.

От пользователя @JustOlga

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