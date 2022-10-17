активный отдых

От пользователя @Burnbabyyy

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Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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