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Москва
КАРТИНГ и афтерпати

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активный отдых

Планируем с компанией покататься на картах , а после посиделки с настолками. Кто хочет присоединяйтесь. В данный момент мероприятие на стадии планирования, поэтому все обсуждаемо (где, когда и во сколько)

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