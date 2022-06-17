Help! Сб вечер , свободен! Очень хочу в караоке, советовали Izumi, отдельные комнаты на 4 персоны, по предварительной записи! хотелось бы встретится и познакомится до того, как ваше впечатление испортится от моего пения 😃, ибо я не певица)))) есть тут стрессоустойчивые , свободные в сб вечер-ночь люди?😅 Адрес Мясницкая 38 стр.1. Бронь стоит с 23.20 на час. Встреча возможно в 20.00-21.00🌟

От пользователя @Tanushka

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