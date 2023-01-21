прогуляться, перекусить

От пользователя @Kotletkin

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!