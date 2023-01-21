Москва
Кальянная в центре
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kotletkin
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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