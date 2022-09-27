Москва
Кальянная Китай-город сегодня 21:00 вторник
собрать компанию
Собираемся хорошей компанией в кальянную. Стол на 8-9 человек. Нас 6
От пользователя @Fox_fyr
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