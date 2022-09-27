Собираемся хорошей компанией в кальянную. Стол на 8-9 человек. Нас 6

От пользователя @Fox_fyr

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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