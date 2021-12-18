собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!