Москва
Кальянная 21:00 Китай-город . Сегодня!
собрать компанию
От пользователя @Fox_fyr
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
пообщаемся?🧸
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!