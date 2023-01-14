Москва
Кальянчик в приятной компании
В сб (сегодня) собираем айтишную компанию на Арбате в кальянной. Потрындеть о насущных проблемах, трендах в dev-е и жизни. Желающие - присоединяйтесь! (Не обязательно из IT, мы очень разносторонние люди)
От пользователя @Gale
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