В сб (сегодня) собираем айтишную компанию на Арбате в кальянной. Потрындеть о насущных проблемах, трендах в dev-е и жизни. Желающие - присоединяйтесь! (Не обязательно из IT, мы очень разносторонние люди)

От пользователя @Gale

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Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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