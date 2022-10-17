прогуляться, перекусить

От пользователя @Maxiim

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Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

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