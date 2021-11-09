пообщаться

От пользователя @Veradogtrainer

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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