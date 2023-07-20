⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Какая твоя любимая книга?)

фото пользователя KseNikA
пообщаться

Интересно узнать, кто что читает)

Посмотреть профиль @KseNikA
маленькое фото пользователя nastyasalvatore
маленькое фото пользователя Barclay
маленькое фото пользователя Dimka27HH
маленькое фото пользователя Ilusa20
маленькое фото пользователя Chebyrashka
маленькое фото пользователя Denis19
маленькое фото пользователя Kery77lu
маленькое фото пользователя Myay
маленькое фото пользователя Paul.V
маленькое фото пользователя Eisenhaur
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя Nikumi
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Kumeii
маленькое фото пользователя OLGA1
маленькое фото пользователя Maya94
маленькое фото пользователя Sofffia
17 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Natali2000

Москва → другое

Хочу найти друга, подругу

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Daria77

Москва → прогуляться, перекусить

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с общительными, интересными людьми

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя lisa55

Москва → другое

Хочу подружиться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ali_na

Москва → пообщаться

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Veronika_26

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять по Москве, ищу новое окружение

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Serotoninyou

Москва → собрать компанию

Общение на тему транзактного анализа

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Go_talk

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйтесь к игре в квиз!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулся 21 участник

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!