пообщаться

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Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

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