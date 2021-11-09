Москва
как ваши делишки ?
пообщаться
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Настолки вечером
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!