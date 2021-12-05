прогуляться, перекусить

От пользователя @VoroninaSP

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!