Москва
Как насчёт вечерней пробежки на воробьёвых горах? ;)

фото пользователя VoroninaSP
прогуляться, перекусить

От пользователя @VoroninaSP

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