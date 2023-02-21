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От пользователя @Dimons

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Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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