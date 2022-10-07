активный отдых

От пользователя @German42

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Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

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